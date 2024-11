Volley femminile Cev Cup 2024 2025 | Novara sul velluto a Lodz quarti di finale a un passo

Leggi su Sportface.it

Tutto facile per l’Igor Gorgonzola, che ha vinto 3-0 (17-25, in casa delle polacche del LKS Commerceconnell’andata degli ottavi didella Cev Cup. Le zanzare di coach Lorenzo Bernardi hanno dimostrato tutta la loro superiorità rispetto alle avversarie e adesso dovranno vincere due set tra le mura amiche del Pala Igor il prossimo 11 dicembre (inizio alle 20:00) per assicurarsi un posto tra le migliori otto squadre della seconda competizione europea., STAGIONE DEI CLUB: TUTTE LE DATENel primo set le polacche rimangono a contatto fino al 9-12, poi il break è perentorio e permette adi allungare in pochi minuti fino al 17-25. Ancora più netto il risultato del secondo set, per un 15-25 piuttosto eloquente cui segue un terzo parziale leggermente più combattuto complice anche un fisiologico calo di attenzione e qualche rotazione in campo.