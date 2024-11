Ilrestodelcarlino.it - Una piazza piena per i diritti. Striscioni, colori e slogan: "Vogliamo essere vive e libere"

Una accanto all’altra inPrampolini, dalle più giovani, ancora bambine, alle più adulte, le donne reggiane si sono date appuntamento inPrampolini per condividere pacificamente e fieramente ideali, lotte, emozioni e pensieri al culmine di una giornata fondamentale per la libertà, e la liberazione dalla stigmatizzazione culturale e sociale, delle donne. Ieri 25 Novembre, alle 18, le associazioni Nondasola, Nonunadimeno e Collettivo Matilde hanno preso la parola in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al grido di "Civiv*, ciliber*". Un evento promosso insieme a Cgil e Spazio donna, che ha predisposto anche una raccolta firme all’attenzione del sindaco per avere un luogo fisico dove discutere di questioni e tematiche femminili.