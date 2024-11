Panorama.it - Un gettone non può comprare una vita

Sono sempre più numerosi i sanitari «a tempo». Ma a volte, tragicamente, si scopre che non sanno curare chi si affida a loro. Si può assumere un medico come si assume un facchino? Affittandolo da una cooperativa? E pagandolo a? Con tutto il rispetto dei facchini: c'è una certa differenza tra trasportare un pacco e curare chi sta male. Eppure in Italia, nei pronto soccorso, ma anche nei reparti più delicati come ginecologia, pediatria, anestesia, sono migliaia i medici ingaggiati così, proprio come si assumono i facchini. Fornitura esterna, prestazione occasionale e. L'unica differenza è che per i medici delle cooperative, al contrario che per i facchini, ilè d'oro.E anche questa, però, è una bella assurdità nella già assurda sanità italiana. Ma vi pare? Non ci sono i soldi per assumere medici, però ci sono soldi per strapagare (fino a 3-4 volte di più) i medici in servizio presso cooperative esterne.