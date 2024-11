Ilgiorno.it - Territorio troppo sfruttato, il chiurlottello è sparito

Specie in estinzione, per effetto, tra le varie cause, dello sfruttamento eccessivo del. Un tema che esula dai confini geografici, perché, si sa, nell’ambiente tutto è collegato, come gli anelli di una catena. Un articolo appena pubblicato sulla rivista Ibis annuncia che il, specie da molti anni classificata a rischio di conservazione, si è quasi certamente estinto. Le coste del Mediterraneo, hotspot per la biodiversità, sono così il teatro di quella che probabilmente è la terza estinzione documentata di una specie di volatili nell’area del Paleartico occidentale, dopo l’Alca impenne (anno di estinzione 1844) e la Beccaccia di mare endemica delle Canarie (1940). Non è facile valutare con certezza l’estinzione di una specie, specialmente nel caso in cui sia diffusa in un areale particolarmente ampio.