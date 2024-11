Sport.quotidiano.net - Spezia, l’affiatamento del gruppo arma in più. Dai fratelli Esposito la garanzia di idee e gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una miscellanea di perfette combinazioni, un cocktail di virtuose espressioni. Lodi Luca D’Angelo sta diventando, sempre più, un ‘caso’ da esaminare. Non ha l’eccelsa qualità del Sassuolo, madi quelche gioca insieme ormai da tanto e per di più con lo stessa guida tecnica, sta facendo la differenza. Tra chi è tornato sui propri livelli, come Hristov e Wisniewski (già protagonisti in A), e chi, invece, ha cambiato radicalmente le prestazioni nel giro di pochi mesi. Parliamo dei due, per i quali si stanno aprendo strade interessanti. Cinquantesima presenza in B (tutte con lo) da incorniciare quella di Pio. Con un gol e un assist, contro il Sudtirol ha spianato la strada ancora una volta alla squadra. È il suo settimo sigillo (il 10° con gli aquilotti), e se si guarda la classifica dei bomber sarebbe in testa, considerando che è l’unico tra i primi a non aver calciato rigori (a cominciare dal leader Shpendi, con 9 reti e 4 penalty).