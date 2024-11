Inter-news.it - Serie A, Giudice Sportivo 13ª giornata: solo un’ammenda per l’Inter

TredicesimadiA che vedesenza squalifiche particolari. Ilha dato i provvedimenti sul turno di campionato che si è concluso ieri sera. Ammenda per.I PROVVEDIMENTI – Una sanzione in termini di ammonizioni percontro il Verona, ossia per Marko Arnautovic. A livello disciplinare, non ci saranno squalificati per la prossima partita Fiorentina-Inter in programma domenica 1° dicembre alle ore 18.00. Per i viola nessun squalificato. La sfida è già scontro diretto perché entrambe le squadre sono seconde in classifica a quota 28 punti ciascuna. I viola nell’ultimo turno hanno vinto contro il Como 0-2. Di seguito i provvedimenti del prossimo turno diA del, che ha sancitoperda 3 mila euro.A –Ammenda di € 3.