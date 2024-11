Gaeta.it - Premiazioni e celebrazioni al “Premio Ivo Chiesa”: La serata di Eros Pagni e Massimo Mesciulam

Facebook WhatsAppTwitter Il “Ivo” ha vissuto un’altra edizione emozionante, coronata dalla celebrazione di importanti figure del teatro italiano. Lafinale della manifestazione, ideata da Davide Livermore cinque anni fa, si è tenuta presso il prestigioso Teatro Ivo. Un evento che ha confluito in un articolato spettacolo diretto da Mercedes Martini e guidato da Alice Arcuri e Barbara Moselli, rappresentanti della storica Scuola dello Stabile di Genova. La manifestazione si distingue per le sue dieci categorie di premiazione. In apertura della, Gad Lerner, presidente della giuria, ha condiviso un progetto speciale in collaborazione con Davide Livermore, volto a celebrare l’ottantesimo anniversario della Liberazione, previsto per il 25 aprile 2025. Questo progetto si baserà su un’ampia raccolta di testimonianze di partigiani, reminiscenze vitali del contributo decisivo che hanno dato alla nascita della democrazia in Italia.