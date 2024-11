Superguidatv.it - Nino D’Angelo: “Il pubblico mi ha cambiato la vita. Canzoni in dialetto vietate a Sanremo? Un grave errore. In Geolier rivedo la mia storia” – Intervista

A fine novembre tornerà ad esibirsi dal vivo nei principali palasport italiani con il tour “I miei meravigliosi anni 80 e non solo“. In cinque date imperdibili,eseguirà i suoi più grandi successi, trascinando ilin un viaggio musicale fatto di ricordi, passione e nostalgia. Una carriera costellata di successi e soddisfazioni personali in cui non sono mancati anche momenti difficili come quando dopo la perdita dell’amata madre precipitò in una brutta depressione.Noi di SuperGuida TV abbiamoto in esclusiva. Oltre a parlare del suo tour,ha parlato dell’affetto delche è rimasto costante negli anni ma anche del successo raggiunto grazie al brano “Nu jeans e na maglietta”. Oltre alla musica,diventò popolare anche per il suo look, l’inimitabile caschetto biondo.