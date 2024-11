Liberoquotidiano.it - Milan colabrodo, ma per fortuna c'è Leao: la Cenerentola Slovan ko in Champions

Ilcala il tris a Bratislava contro lo, si impone 3-2 in trasferta nella quinta sfida della nuovae sale in classifica portandosi a 9 punti. In gol per la squadra di Fonseca sono andati Pulisic,e Abraham. Il tecnico rossonero aveva deciso di schierare l'ex Roma dal primo minuto al posto di Morata, con Pulisic dal 1' dopo l'iniziale panchina contro la Juventus. Sulle ali spazio a Chukwueze e Okafor, mentre in mediana Fofana e Reijnders, mentre Calabria ha vinto il ballottaggio con Emerson Royal, con Theo Hernandez a sinistra, Pavlovic in difesa con Tomori a difesa di Maignan. Primo tempo difficile per il, che rischia grosso al 15'. I rossoneri si fanno trovare incredibilmente scoperti in fase difensiva, con Strelec che servito in profondità si presenta davanti a Maignan, lo salta verso destra e conclude a botta sicura verso la porta ma si immola Pavlovic, che in scivolata nega il gol all'ex Spezia, mettendo in calcio d'angolo.