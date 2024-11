La tenuta fisica di Acerbi preoccupa | a gennaio assalto al difensore

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’ennesimo stop diavvia una fase di riflessione in casa Inter. Il nome di Bijol è primo nella lista: quanto costa.Bijol Inter. Momenti di riflessione in casa nerazzurra, dove si assiste ad un nuovo infortunio, quello di Francesco. Ilitaliano è stato prontamente sostituito da Stefan De Vrij, come ha già fatto in precedenza. L’Inter vorrebbe intervenire sul mercato: secondo indiscrezioni, i dirigenti potrebbero anticipare il colpo per Jaka Bijol a.Bijol Inter: può arrivare a?L’ennesimo stop della stagione per Francesco, costretto ad uscire nel primo tempo della partita di sabato scorso tra l’Hellas Verona e l’Inter, è meno grave del previsto. Al, si è aggiunto il connazionale Davide Frattesi, il quale si è fermato durante la sessione d’allenamento di ieri.