La Russa categorico | La fiamma sul logo di FdI resterà!

Il presidente del Senato non ha dubbi e vuole che lasuldi Fratelli d’Italia resti ancora, nonostante le richieste dell’opposizioneÈ statoIgnazio La, storico fondatore di Fratelli d’Italia (insieme alla premier Giorgia Meloni e Guido Crosetto) e oggi presidente del Senato. Laper il momento non verrà rimossa daldel partito, la stessache in passato fu simbolo del Movimento Sociale Italiano e ideata dal suo leader Giorgio Almirante. Movimento nel quale Laha militato in gioventù, fino alla trasformazione in Alleanza Nazionale. “Per adesso non se ne parla” ha detto il presidente del Senato commentando gli attacchi della sinistra che con lo scopo di attaccare il partito e il movimento meloniano fanno ricorso ad associazioni con passato e con gli ideali di estrema destra.