Il modello ha battuto Andrea Preti arrivato in finale insieme con Lucilla Agosti 

Sono partiti in dieci e sono arrivati inin tre. A vincere La Talpa 2024 è stato Alessandro Egger. Spesso sospettato di essere l’infiltrato, si è rivelato in realtà un attento osservatore capace di sbaragliare la concorrenza e smascherare la vera talpa.a lui nell’ultima manche del reality di Canale 5 c’erano ancheAgosti. E alla fine è emersa la verità: la talpa eraAgosti. La talpa 2024: chi sono i concorrenti in gara X Leggi anche › Chiusura anticipata per “La Talpa 2024”, stasera su Canale 5 la: chi sarà il vincitore? La Talpa 2024, la vittoria di Alessandro Egger«Ho dato tutto quello che potevo e che mi sentivo di dare.