Ilnapolista.it - Il Manchester United ha speso 10 milioni di euro per licenziare 750 dipendenti

Ilha8,6di sterline (circa 10di) in licenziamenti, nel primo trimestre dell’anno finanziario. “A causa – spiega il Guardian – dell’iniziativa di Jim Ratcliffe di ridurre la forza lavoro da circa 1.000 a 250“.Ratcliffe ha iniziato a tagliare 250 posti di lavoro a luglio. La maggior parte di loro se ne è andata in estate o in autunno.Nel resoconto economico del club si legge che “le voci eccezionali per il trimestre hanno avuto un costo di 8,6di sterline. Ciò comprende i costi sostenuti in relazione alla ristrutturazione delle operazioni del Gruppo, incluso il piano di licenziamento implementato nel primo trimestre dell’anno finanziario 2025. Le voci eccezionali nel trimestre dell’anno precedente erano pari a zero”.Il debito totale delloè ora di 714di sterline.