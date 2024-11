Quotidiano.net - Il gioco della Russia sulle basi nucleari segrete (mentre Putin avanza inesorabile in Ucraina)

Roma, 26 novembre 2024 – Lagetta il sasso e poi ritratta, in una continua esacerbazionesituazione, con la quale si cerca di fare passare Mosca da aggressore a vittima, dando la colpa all’Occidente per quello che sta succedendo e potrebbe accadere in futuro. Al centro c’è, come da qualche settimana, il possibile utilizzo di armiine notizie che si rincorrono sui principali media internazionali. Sul sito di BBC sono comparse le rivelazioni di un disertore russo, un ufficiale in servizio in una base nucleare in una località top secret sul territorio russo, secondo il quale, prima del 24 febbraio 2022, data di inizio dell’invasione dell’, c’erano state solo esercitazionidi routine. epa11734981n President Vladimirholds a meeting with the Defence Ministry leadership and representatives of the defense industry, in Moscow,, 22 November 2024.