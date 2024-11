Quotidiano.net - I rimpianti sentimentali più grandi degli attori e delle attrici di Hollywood

Roma, 26 novembre 2024 – Le relazioni d’amore possono essere piene di momenti preziosi e indimenticabili, ma anche di alti e bassi, con situazioni che, a distanza di tempo, possono suscitare. Riflettendo sulle relazioni passate, molti ex partner si rendono conto che ci sono momenti in cui avrebbero voluto agire diversamente e cambiare come sono andate le cose. Non fanno eccezione le esperienze dei vip. Molti di loro hanno ammesso di avere più di un cruccio riguardo alle relazioni passate, ma sanno anche che, dopo certi sbagli, hanno imparato a gestire meglio i loro rapporti. Brian Austin Green Quando Brian Austin Green era un giovane attore nella serie ‘Beverly Hills, 90210’, ha frequentato Tiffani-Amber Thiessen per diversi anni. I due hanno anche lavorato insieme nel telefilm, lui nei panni di David Silver e lei in quelli di Valerie Malone.