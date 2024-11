Gaeta.it - Giulia Salemi lancia un messaggio di speranza nel giorno della lotta contro la violenza sulle donne

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 25 novembre segna la Giornata Internazionale per l’eliminazionele, un’occasione per riflettere su un tema cruciale che coinvolge ogni membrosocietà. Anche, nota influencer e ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha scelto di partecipare a questa importante celebrazione tramite un toccante videorivolto al figlio, in attesa di nascere da Pierpaolo Pretelli. Le sue parole, riprese sui social, non solo emozionano i fan, ma offrono anche un forte invito al rispetto e alla consapevolezza.Il videodiNella giornata dedicata alla sensibilizzazioneladi genere,ha realizzato un videosul proprio profilo Instagram, nel quale ha voluto esprimere la sua gioia ma anche il suo impegno nellaper una società libera dalla