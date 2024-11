Bergamonews.it - Garipalli e Accademia Carrara insieme per una serata tra cultura, gioco e musica

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo., in collaborazione condi Bergamo e con il sostegno di Fondazione Alfaparf, presenta Forever Young, una serie di eventi speciali pensati per avvicinare i giovani allae all’arte, offrendo un’esperienza unica che uniscee storia. I prossimi 30 novembre, 7 e 13 dicembre,ospiterà tre serate all’insegna del divertimento e dell’innovazione.Il cuore dell’evento sarà la City Escape – Il Lascito di, un’esperienza interattiva che permetterà ai partecipanti di esplorare il museo e di risolvere enigmi legati alle opere d’arte in un percorso avvincente. Ogniinizierà alle 18:00 e terminerà alle 23:00, con l’ultimo ingresso per ilprevisto per le 21.30. La durata dell’esperienza è di circa 90 minuti, concludendosi nei suggestivi giardini del Museo, dove i partecipanti potranno ritirare una consumazione inclusa nel pacchetto dell’evento.