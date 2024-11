Donnaup.it - Frittelle dell’immacolata, mia mamma le preparava così come da tradizione!

Leggi su Donnaup.it

, mialeda!Un dolce tradizionale perfetto per celebrare il periodo natalizio, lesono morbide, dolci e ricoperte da una glassa aromatizzata agli agrumi e anice. La loro consistenza soffice e il sapore unico le rendono irresistibili per grandi e piccoli., mialeda!Ingredienti (per circa 30)Per l’impasto:250 ml di acqua250 gr di farina 008 gr di lievito di birra fresco25 gr di zuccheroPer la glassa:200 gr di miele35 gr di anice o stregaScorza grattugiata di 1 mandarinoScorza grattugiata di 1 limoneZuccherini colorati (o diavoletti)Procedimento1. Prepara l’impastoIn una ciotola capiente, versa l’acqua tiepida, lo zucchero e il lievito di birra sbriciolato.