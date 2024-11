Iltempo.it - "Difendo il diritto al lavoro". Sciopero trasporti, Salvini firma la precettazione

«Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore loindetto da alcuni sindacati per venerdì». Il leader della Cgil Maurizio Landini «dice che sto limitando ildi, in due anni e poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia.allosì ma anchealper la stragrande maggioranza degli italiani è l'impegno che mi sono preso». Ad affermarlo in un video è il ministro delle Infrastrutture e dei, Matteoche hato la. L'agitazione, proclamata da Cgil e Uil, rientra nellogenerale contro la manovra. Le organizzazioni sindacali, dal canto loro, hanno definito la decisione del ministro «una lesione grave» e hanno annunciato che sarà impugnata.