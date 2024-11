Ilfattoquotidiano.it - Dai campi ghiacciati alle partite ad alta quota: come funziona il circuito Itf, il percorso “infernale” per raggiungere l’élite del tennis

Mentre Jannik Sinner si conferma il numero 1 al mondo dopo il trionfoAtp Finals di Torino e l’Italia delconquista la sua terza Coppa Davis, annualmente oltre 8mila aspirantiti in tutto il mondo sognano di diventarelui, o quanto meno diun livello da top 100. Se l’Atp è il paradiso dantesco del, il parloItf ha tutto per essere considerato uno dei nove gironi dell’Inferno: oltre 750 tornei (tra maschili, femminili, in sedia a rotelle e in spiaggia), 24mila incontri per il singolare, oltre 10mila per il doppio. Ma solo in pochissimi riescono a qualificarsi per i tornei Atp. A rendere più complicata la scalata (o il ritorno) si aggiungono condizioni climatiche avverse e una logistica complicata per chi vi partecipa. Non solo l’Europa, tutto il mondo è coinvolto: dalla Spagna al Guatemala.