Lanazione.it - Casa devastata dalla furia dei ladri: tv presa a calci, parete abbattuta

Leggi su Lanazione.it

Foligno (Perugia), 26 novembre 2024 – Metterà un cartello fuori dal cancello dicon scritto ‘Non tornate, non ho la cassaforte’, la signora che, nella zona di Ponte Antimo, si è ritrovata l’abitazione svaligiata e a soqquadro per un furto da ventimila euro, danni compresi. La zona teatro della scorribanda deiè piena di villette, residenziale e di prima periferia. Zona apparentemente tranquilla ma che, nell’ultimo periodo, è statadi mira. La signora vittima del furto quel giorno si è dovuta assentare di pomeriggio. Il figlio si è assentato un’ora, dalle 18.15, e al ritorno, intorno alle 19.20, ad attenderli c’era la devastazione: oro e monili preziosi spariti, due vetrate spaccate, unadi cartongessoe il televisore preso a. Alcuni elementi, come le bottiglie di vino lasciate in terra, hanno addirittura fatto pensare al fatto che isiano usciti poco prima dell’arrivo dei padroni di