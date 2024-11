Anteprima24.it - Benevento-Cerignola, designato l’arbitro: lo scorso anno un errore clamoroso contro i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoper l’importante match del “Ciro Vigorito” tra(33) e(29), le due squadre che guidano la classifica separate da quatto punti. A dirigere la sfida di cartello del 17esimo turno è stato scelto Niccolò Turrini della sezione di Firenze, al quintonella Can di C. Il fischietto vanta due precedenti con la Strega nell’1-0 a Picernoil Brindisi e nel 2-2 di Taranto, entrambi relativi alla scorsa stagione. Nel match dello “Iacovone” non mancarono le polemiche per un calcio di rigore assegnato ai padroni di casa per un presunto fallo di Pastina apparso del tutto inesistente. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Santarossa di Pordenone ed Elia Tini Brunozzi di Foligno; il quarto ufficiale sarà Giorgio Vergaro di Bari.