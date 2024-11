Ilnapolista.it - Avete 20.000 euro? Potete portarvi a casa l’armadietto di Cristiano Ronaldo al Real Madrid

Se20.000da buttare, perché non regalarvi per Natale “in cui David Beckham teneva la sua colonia, o dove Gareth Bale forse teneva le sue mazze da golf, o dove Zinedine Zidane teneva qualunque cosa tenesse nel suo armadietto”? Perché Sotheby’s sta mettendo all’asta online tutti i 24 armadietti della prima squadra delnelle ultime 20 stagioni.Gli armadietti, decorati con ritratti a grandezza naturale della squadra 2022-23, vengono venduti in parte a sostegno dellaFoundation. Hanno tutti un valore di riserva di 10.000- 20.000 sterline. Tuttavia – scrive il Telegraph – dato chedi Kobe Bryant dei suoi giorni nei Los Angeles Lakers è stato venduto ad agosto da Sotheby’s per 2,9 milioni di dollari, alcune offerte dell’ultimo minuto potrebbero far salire i prezzi”.