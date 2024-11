Lanazione.it - Volley, tie break è amaro per la Verodol Casciavola

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 25 novembre 2024 - Sfuma al quinto la vittoria per laCBDnella sfida contro ilLivorno. Dopo quattro tiegiocati e vinti, questa volta il set decisivo è fatale alla squadra casciavolina che al cospetto di una squadra che non nasconde le ambizioni di alta classifica con vista sulla promozione, gioca un’ottima partita, ma manca il ko decisivo che avrebbe potuto anche regalare la vittoria piena. Così, per una legge non scritta dello sport a fronte di tante occasioni sprecate, gli avversari spesso ringraziano ed in questa circostanza è andata proprio così. Tagliagambe può finalmente contare sulla squadra al completo, così sceglie di iniziare la partita con Lilli in regia, Vaccaro opposto, Ciampalini e Bolognini centrali, Messina e Barsacchi laterali e Marsili libero e con queste sei gioca quasi tutta la partita salvo gli ingressi di Corsini e Melani.