Lanazione.it - “Varchi di Natale” torna la magia dal 30 novembre fino al 6 gennaio 2025

Arezzo, 252024 – “diladal 30al 6con arte, cultura, spettacoli per bambini, mercatini e tradizioni, nelle vie e piazze del Centro storico di Montee di tutto il territorio comunale. Il programma delle iniziative è stato presentato in palazzo del Podestà dal sindaco Silvia Chiassai Martini e l’assessore al Centro storico e Promozione del territorio Sandra Nocentini, dal Consigliere della Camera di Commercio Arezzo Siena Fabrizio Bernini, il Presidente della Pro-Loco Alessandro Chimenti insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria Sara Ballerini di Confesercenti, Sandra Fei di CNA, Giacomo Magi di Confartigianato e Roberta Soldani di Confcommercio Laprenderà il via sabato 30con il countdown per l’accensione dell’albero diin piazzatra luci, decorazioni e addobbi sul tema del “Biancoe la neve” che contribuiranno a creare una perfetta atmosfera natalizia insieme ai tanti eventi in programma.