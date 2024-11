Thesocialpost.it - “Un boato!”. Scossa di terremoto ai Campi Flegrei: avvertita nettamente nell’area del Golfo di Pozzuoli

Unadidi magnitudo 1.5 è stata registrata questa mattina, lunedì 25 novembre 2024, alle 11.30,dei. L’epicentro è stato localizzato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv nella zona deldi, a una profondità stimata di 3,5 chilometri. Il sisma è stato distintamente percepito nelle località di, Baia, Bacoli e in altre aree circostanti, suscitando preoccupazione tra i residenti.Il Comune di, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che l’evento potrebbe essere stato accompagnato da un, avvertito in modo particolare lungo le aree costiere. L’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Manzoni ha precisato che al momento non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma ha attivato i numeri di emergenza per consentire ai cittadini di riferire eventuali disagi.