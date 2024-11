Ilgiorno.it - Uccisa incinta di 7 mesi. Il papà: "Ergastolo". Oggi la sentenza

è il giorno del verdetto, i giudici decideranno la condanna per Alessandro Impagnatiello, il barman dell’Armani caffè che ha ucciso con 37 coltellate la fidanzata 29enne Giulia Tramontano,di suo figlio Thiago. La procura ha chiesto per lui l’con isolamento diurno, la difesa ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e si è rimessa alla valutazione della giudice Antonella Bertoja e della giuria popolare per la quantificazione della pena. Il carcere a vita è quello che ci si attende per il barman che deve rispondere di omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà, per aver accoltellato dieci volte alla gola Giulia prima che lei morisse e poi altre 27 volte, prima di tentare di bruciarla e di abbandonarla cadavere in strada, avvolta da sacchi della spazzatura.