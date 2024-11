Romadailynews.it - Terminillo, il Consiglio di Stato dà il via libera all’ampliamento degli impianti sciistici

Leggi su Romadailynews.it

Respinto il ricorso ambientalista: il progetto Tsm2 prosegue verso il rilancio sostenibile della montagnaIldiha respinto il ricorso presentato da alcune associazioni ambientaliste, tra cui Wwf, Lipu e Club Alpino Italiano, confermando la validità della Valutazione di Impatto Ambientale (Via) rilasciata dalla Regione Lazio per il progetto di ristrutturazione e ampliamentodel Monte(Tsm2). La decisione segue una precedente sentenza del Tar del Lazio che aveva già rigettato il ricorso, segnando così un ulteriore passo avanti per il rilancio del comprensorio sciistico reatino.La consigliera regionale Eleonora Berni (Fratelli d’Italia) ha accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando l’importanza del progetto per il futuro della montagna.