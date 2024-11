Anteprima24.it - Scosse di terremoto sul Vesuvio e nei Campi apo

Tempo di lettura: < 1 minutoTredisono state registrate oggi in Campania, in alcuni casi avvertite dalla popolazione. I sismografi hanno rilevato due eventi sismici superficiali nell’area del, alle ore 8.35 (magnitudo 2.2) e alle 18.20 (magnitudo 2.6). Nella zona deiFlegrei, invece, una scossa di magnitudo 2.2 si è verificata alle 18.32. Non si segnalano danni.L'articolodisule neiapo proviene da Anteprima24.it.