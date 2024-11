Ilgiorno.it - Ragazzini investiti al corteo per Ramy Elgaml: arrestato l’autista del Suv pirata

Milano – Il conducente della Mercedes Glc che nel tardo pomeriggio di domenica 25 novembre ha investito quattro persone in via Solaroli è statodalla polizia per lesioni personali e omissione di soccorso. Il trentenne, alla guida del Suv intestato a una società, aveva una patente di guida rilasciata dalle autorità bulgare non conforme alla normativa europea: abita nella zona in cui è avvenuto l'incidente, è regolare e incensurato. Denunciata per omissione di soccorso anche la donna che era in macchina con lui, un'egiziana di 55 anni. La dinamica Stando alla ricostruzione della polizia, domenica pomeriggio alcune centinaia di persone si sono ritrovate in via Ripamonti per ricordare, il diciannovenne egiziano morto la notte precedente all'incrocio con via Quaranta dopo essere scappato con un amico in moto a un alt dei carabinieri.