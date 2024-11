Quotidiano.net - Paesi meno sviluppati, la Cop29 per noi è un tradimento

"Il gruppo deiè oltraggiato e profondamente ferito dal risultato della. Ancora una volta, ipiù responsabili per la crisi climatica ci hanno deluso. Noi lasciamo Baku senza un obiettivo globale di finanza climatica ambizioso, senza piani concreti per limitare l'aumento della temperatura globale di 1,5 gradi, e senza il sostegno complessivo disperatamente necessario per l'adattamento e per le perdite e i danni. Questo non è un fallimento, è un". Lo scrive in un comunicato il gruppo dei(Ldc) alladi Baku, che comprende 45 stati in Africa, Asia-Pacifico e Caraibi. "Tre anni di sforzi incessanti dei, impegnati in buona fede nel costruire soluzioni e nel lottare per la giustizia, sono stati alla fine gettati via - prosegue la nota -.