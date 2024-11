361magazine.com - Omicidio Tramontano: Impagnatiello condannato all’ergastolo

Leggi su 361magazine.com

Ha ucciso l’ex fidanzataAlessandroè statoe a tre mesi di isolamento diurno. L’ex barman ha infatti ucciso a coltellate la fidanzata Giulia Tramontana che era anche in dolce attesa.L’si è consumato il 27 maggio 2023 a Senago, in provincia di Milano.A deciderlo, oggi, 25 novembre, giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, la Corta d’Assise al termine del processo di primo grado pervolontario pluriaggravato, interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere.Leggi anche: “Belve”: gli ospiti della seconda puntata Attualmentesi trova nel carcere di San Vittore dal giugno del 2023. Non sono state riconosciute attenuanti e sono rimasti, premeditazione, crudeltà e rapporto di convivenza.