Agi.it - Omicidio Giulia Cecchettin: chiesto l'ergastolo per Turetta

AGI - C'è il nastro rosso contro la violenza sulle donne appeso sulla porta della piccola aula laterale che s'incontra appena prima di varcare l'ingresso della Corte d'Assise di Venezia dove il pm Andrea Petroni chiede di condannare all'Filippoper avere ucciso l'ex fidanzata. Ma la parola "femminicidio" il giovane magistrato la spende una volta sola ed è per mettere le mani avanti appena apre bocca: "In questa requisitoria non ci saranno riflessioni sui femminicidi come tematica, nessun riferimento alla giornata di oggi. In questa sede si accertano solo responsabilità individuali". Non è la prima volta che cerca di mantenere fuori il "rumore" che ha scatenato questo delitto arrivando nelle piazze, nelle scuole, in Parlamento, diventando perfino murales col volto della ragazza che amava i fumetti in tante città del mondo, come mostra da mesi la sorella Elena sui social.