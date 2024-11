Sport.quotidiano.net - Masi, la scalata continua. Parmeggiani decide la gara

Junior Corticella 0-Voghiera 1 JUNIOR CORTICELLA: Garoia, Capizzi (43’ st Querzoli), Danieli (32’ st Sandri), Gualandi (22’ st Coletti), Lambertini, Giorni, Grassi, Caputo, Di Marcello, Natale (7’ st Cinti), Baravelli (7’ st Bonini). All.: Curcelli.-VOGHIERA: Broccoli, Ghali, Tosse, Mazzoni, Fiore, Cattin, Chiossi, Boschini, Maestrello (46’ st Baldon), Maione,(26’ st Toffano). All.: Lega. Arbitro: Nadini di Modena. Rete: 18’ pt(M). Note: ammoniti: Capizzi (J), Gualandi (J), Grassi (J), Caputo (J), Cinti (J), Boschini (M), Maestrello (M). Vittoria di misura ma meritata delsullo Junior Corticella, e torelli che proseguono la risalita in classifica. Nel primo tempo sono subito gli ospiti a imporsi con possesso palla e gestione di ogni fase di gioco, avvicinandosi all’area avversaria sbloccando laal 18’: uno-due di Tosse con Cattin, che lo lancia lungo la fascia sinistra edi crossare; la palla rimbalza in area e dopo un rimpallo,si rende protagonista dellae la spara nel sette di prima.