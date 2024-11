Lapresse.it - M5S, Grillo chiede di rivotare

Beppediper la Costituente del M5S. L’indiscrezione, pubblicata dal Corriere della Sera, viene confermata dallo staff del fondatore M5S. Lo aveva anticipato Toninelli: “Simbolo è di”“Cari movimentisti che oggi state soffrendo nel profondo del vostro animo per l’eliminazione del garante e quella del limite dei due mandati: non disiscrivetevi dal M5S per rabbia. Ci sarà una nuova votazione che necessiterà del quorum e non è detto che venga raggiunto. E poi dopo ci sarà anche un’azione legale in cui il legittimo proprietario del simbolo farà valere la propria posizione e si riprenderà il simbolo. Il sogno è stato calpestato ma non è definitivamente morto”. Lo dice Danilo Toninelli, esponente del M5S ed ex ministro, in un video su Facebook.