"L'era dei naufragi", il romanzo di Leonardo Conti

È in libreria il nuovodi: un affresco toccante di un’umanità che ricerca se stessa. Un esordio sorprendente quello di, che al suo primoci accompagna in un viaggio fisico e spirituale al tempo stesso, intrecciando storie personali a destini comuni.Il lettore è fortemente coinvolto nella ricerca di senso intrapresa dal protagonista: se la strage di Bologna del 2 agosto 1980 ha infatti aperto uno squarcio immenso nella storia italiana, allora non resta che ricostruire quanto è stato spezzato, riannodando quel filo umano che, origine di intrecci sorprendenti, conduce il protagonista – e noi con lui – a riconsiderare se stesso come uomo, padre e scrittore.“Si muore e basta” mi dico. In mezzo alle cose. Perlopiù senza preavviso. Senza finire quello che si stava facendo.