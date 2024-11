.com - In 3 anni oltre 450 donne salvate da dispositivo anti-aggressione WinLet

(Adnkronos) – In meno di 3sono più di 450 lesoccorse mentre si trovavano in situazioni di pericolo, sia in casi di violenza domestica che di aggressioni avvenute in strada. Un traguardo eccezionale, soprattutto se si considera che è stato raggiunto in meno di tre. Lo rende noto, ilnato da un’idea di Pier Carlo Montali, Ceo della startup milanese Security Watch. Il sistema, che ha visto la luce a giugno 2021, ha riscontrando sin da subito un grande successo – informa una nota – Nel 2024, l’azienda ha registrato un incremento diil 200% rispetto al 2023, dimostrando così la capacità didi raggiungere un pubblico sempre più ampio, che spazia dagli adulti ai giovani, dagli uomini alle, passando dalle aziende, che lo hanno scelto come regalo di Natale per i propri dipendenti.