Iltempo.it - Il sistema Lucano infiamma la politica. “Toghe schierate, è inammissibile”

Leggi su Iltempo.it

Nuova bufera sullerosse. Dopo la mail contro Giorgia Meloni del giudice Marco Patarnello, le bocciature ideologiche sul modello Albania della presidente di Magistratura Democratica Silvia Albano, lo screenshot anti premier della togata Antonella Marrone, ecco che l'ultima esclusiva de Il Tempo, che ha rivelato le intercettazioni choc del giudice Emilio Sirianni per salvare Mimmodall'inchiesta sul modello Riace, scatena il caos. E alla vigilia del Cdm, con un decreto che prevede sanzioni contro i giudici «di parte», lasi, mentre la magistratura pensa alle prossime mosse per smontare l'evidenza dell'attivismo politico delle. «C'è una parte della magistratura ideologicamente schierata a sinistra e questo non è ammissibile. Bisogna prenderne atto», scrive sui social Fratelli d'Italia.