I fratelli Menendez compariranno in tribunale dopo quasi 30 anni

Erik e Lyle, attualmente all’ergastolo per l’omicidio dei loro genitori nel 1989,in30l’ultima volta nel 1996. L’udienza, in programma lunedì 25 novembre alle 10.30 di Los Angeles (le 19.30 italiane) potrebbe costituire un primo passo verso la libertàche il procuratore George Gascón ha chiesto la revisione della condanna sulla base di nuove prove e della buona condotta dei due detenuti che hanno scontato già 35. Come ha riportato la Cnn, il giudice ha vietato l’accesso alle telecamere e agli smartphone in aula, dove si potranno accomodare anche 16 privati cittadini estratti a sorte nelle ore precedenti l’udienza., come si è arrivati a questo e cosa succederà in futuroIl primo processo nei confronti di Erik e Lyleebbe luogo nel 1994, cinquegli omicidi dei coniugi José e Kitty nella villa di Elm Drive, a Beverly Hills, ma si concluse con un nulla di fatto.