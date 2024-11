Zon.it - Giovi, rave party illegale con 125 giovani: denunciato il proprietario del terreno

Leggi su Zon.it

Le forze dell’ordine hanno interrotto unnella frazione collinare di, a Salerno, coinvolgendo anche dodici minorenni. L’intervento è scattato ieri mattina, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti e di un’attività di monitoraggio della zona.L’operazione aPolizia, carabinieri e guardia di finanza hanno identificato in totale 125, la maggior parte tra i 24 e i 25 anni. Durante il sopralluogo, sono state sequestrate droghe utilizzate per l’assunzione durante la festa. Ildel, dove si è svolto l’evento non autorizzato, potrebbe ora affrontare una denuncia all’Autorità Giudiziaria.Segui ZON.IT su Google News.