Anticipazionitv.it - Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo di nuovo insieme

Leggi su Anticipazionitv.it

La storia d’amore traDeled, nata a Uomini e Donne, sembra aver trovato uninizio. Dopo anni di lontananza e numerosi scontri, i due hanno confermato il loro ritorno di fiamma con gesti inequivocabili. A ufficializzare la notizia sono stati non solo i diretti interessati, che non si sono nascosti in pubblico, ma anche alcune segnalazioni e video condivisi da esperti di gossip. Un bacio in una pasticceria e una serataa Napoli hanno riacceso i riflettori sulla coppia.La segnalazione del bacio in pubblicoUna segnalazione inviata a un noto portale di gossip ha rivelato cheedsono stati visti in atteggiamenti molto affettuosi in una pasticceria di Signa. Questo il racconto dell’utente: “VistiDelin un bar in atteggiamenti mooolto affettuosi (baci sulla bocca compresi) adesso.