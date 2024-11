Ilfattoquotidiano.it - Fiorella Mannoia: “Il Governo deve abbassare i toni e collaborare. Dobbiamo abbracciarci perché stiamo veramente cadendo in un baratro di indifferenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Disobbedire” diè un disco che trasuda libertà di espressione da tutti i pori (musicali). L’artista restituisce a chi l’ascolta una fotografia realistica, vera, impietosa di ciò che ci circonda. Ma non è solo un album di critica e protesta, ma di consigli per una umanità migliore. E quindi l’appello affinché nelle scuole si riprendano in mano i libri di scuola, l’esigenza di placare gli animi a favore di un dialogo e soprattutto ritrovare il contatto umano con gli abbracci. Nel disco non mancano le collaborazioni di amici e colleghi:Francesca Michielin e Federica Abbate sono presenti in “La storia non siripetere”, Piero Pelù in “Dalla parte del torto” e Michele Bravi in “Domani è primavera”.Dopo il successo delle tappe estive di “Sinfonica-Live con orchestra”, il tour dellasbarca nei teatri.