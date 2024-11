Ilfattoquotidiano.it - Fi e Lega divise sul canone Rai a 70 euro. Il Pd: “La maggioranza non si occupa dell’azienda”

Alla fine la lite scoppia sulla riduzione delRai. Le tensioni sulle modifiche alla legge di Bilancio, oggetto di un vertice domenicale a casa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, restano e viale Mazzini ci finisce al centro. Altro che nodi appianati, sarà necessario un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri per venirne a capo. È Forza Italia a mettersi di traverso chiedendo alladi stracciare l’emendamento che prorogherebbe il taglio delda 90 a 70anche nel 2025.Sarebbe “la soluzione migliore”, evidenzia il senatore Dario Damiani, relatore del decreto fiscale. “Ieri è emerso chiaramente dal vertice che è un tema divisivo, e non solo per Forza Italia – ha rimarcato – Ed è stato chiesto che i temi divisivi siano messi da parte”. Lo stesso concetto era stato al centro di un intervento di Maurizio Gasparri, capogruppo azzurro in Senato: “Il taglio delRai non serve a niente, noi non siamo d’accordo, perché se fai il taglio poi si danno alla Rai 400 milioni che sono dei cittadini, quindi se non è zuppa è pan bagnato”.