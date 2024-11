Terzotemponapoli.com - Fedele: “Conte ha ottenuto una vittoria all’italiana”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Enrico, è intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole:“Ladel Napoli è ladel calcio, caro a Trapattoni, Capello e allo stesso Allegri. Cari criticoni, fatevene una ragione.hauna, nello stile Trapattoni e di Allegri, un allenatore sempre vituperato in passato. Vi dovete pentire, tutti voi che avete calunniato ed oltraggiato il giocoin nome del ‘calcio champagne’. Gol Lukaku? Ricordatevi di Savoldi: toccava due palloni e faceva due gol. L’attaccante è nato per segnare. Se poi volete le zanzare, scordatevele. Lukaku deve giocare sempre, è fondamentale. Deve giocare sempre. E’ più importante di? Senza dubbio. La Roma ieri non ha fatto un tiro in porta. Il Napoli è questo e, se non si suicida, lotterà fino alla fine per lo Scudetto.