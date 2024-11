Lopinionista.it - “Donne di Sardegna”, retrospettiva sul contributo femminile nella storia dell’isola

SASSARI – Dal 30 novembre al 31 dicembre il Palazzo Depperu di Luras ospiterà ladi”, un’esposizione che intende celebrare e valorizzare il ruolo dellesarde che, dall’antichità fino ai giorni nostri, hanno contribuito in maniera determinante alla crescita delle arti, della scienza, della letteratura, della politica e degli usi e costumi. Organizzata dall’associazione culturale Il Leone e le Cornucopie in collaborazione con la Pro Loco di Luras, con ildell’assessorato alla Cultura della Regionee il patrocinio del Comune di Luras, l’esposizione propone un percorso ricco e suggestivo che permette di riscoprire conquiste e successi ottenuti da figure femminili che hanno segnato la.Tra le personalità di cui saranno approfonditi i ritratti, spiccano Eleonora d’Arborea (Giudicessa d’Arborea, 1347-1403), la scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura, Adelasia Cocco, prima donna medico in Italia, Maria Lai, celebre tessitrice, la soprano Maria Carta, Emanuela Loi, poliziotta della scorta di Paolo Borsellino, e Michela Murgia, scrittrice e vincitrice del Premio Campiello, tra molte altre.