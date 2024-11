Creare slide in PowerPoint con effetti

Leggi su .com

Per rendere davvero uniche lesupossiamo utilizzare in maniera creativa la sessionepresenti nel programma, unendo quindi sia la parte grafica sia la parte testuale di una singola, adottando uno stile decisamente professionale.Vediamo insieme comeincondi animazioni, ricreando l'effetto del testo di unasfumato che compare con un effetto speciale all'interno del contenuto, ottimo per iniziare subito una serie di diapositive.LEGGI ANCHE -> Inserire pagine web su1)il testoPrima di tutto apriamoe creiamo un nuovo progetto da zero. Nella prima diapositiva inseriamo subito un'immagine di sfondo (rappresentativa del progetto), premendo in alto a destra sul menu Inserisci e poi su Immagini, trascinandola all'interno della diapositiva e modificando i bordi (deve coprire tutto lo spazio della).