Beppe Grillo sfida Giuseppe Conte e chiede di ripetere il voto all'Assemblea costituente M5S

Il fondatore del Movimento 5 Stelle (M5S)ha chiesto formalmente la ripetizione deldell’Assembleache si è chiusa ieri, domenica 24 novembre alla kermesse Nova a Roma con, tra l’altro, l’eliminazione del ruolo del garante e l’abolizione del limite dei due mandati.L’obiettivo, scrive il Corriere.it citando fonti interne al Movimento, è far mancare il quorum. “Combatterà su ogni terreno, legale e politico con i contiani”, aggiunge la versione online del quotidiano di Via Solferino. “Se i sì alla cacciata (di, ndr) sono meno di 35mila, devono trovare altri 10mila votanti”, ha aggiunto la fonte citata.D’altronde, nel primo pomeriggio, era stato l’ex ministro Danilo Toninelli a spiegare perchéavrebbe chiesto la ripetizione del. “Qui si è perso un round, non certo la guerra”, aveva detto Toninelli ai microfoni di Radio Cusano Campus.