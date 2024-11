Metropolitanmagazine.it - Whoopi Goldberg, chi sono i suoi tre ex mariti: “La verità è che non mi sono mai innamorata”

La star di “Sister Act” ha fornito alcuni dettagli suimatrimoni al New York Times Magazine nel 2019, ammettendo di non essere mai stata. “Senti, le persone si aspettano che tu abbia un fidanzato. Si aspettano che tu ti sposi. Quindi ho continuato a provare a farlo, ma non volevo condividere la mia vita con qualcun altro.”è stata sposata tre volte, quindi ha ben 3 ex. La prima dal 1973 al 1979 con Alvin Martin, l’assistente sociale che l’aiutò nel recupero dalla tossicodipendenza e che la rese madre della sua figlia, l’attrice e produttrice Alex Martin, nata nel 1973. Nel 1986 convolò a nozze con il direttore della fotografia David Claessen, dal quale divorziò nel 1989. Anche il terzo matrimonio, avvenuto nel 1994 con l’attore Lyle Trachtenberg, fu di breve durata, concludendosi l’anno successivo.