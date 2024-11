Sport.quotidiano.net - Virtus, l’azzurro ti dona. Akele brilla con l’Italia

Un segnale importante e, per certi versi, un messaggio anche a chi, in questo momento, con la maglia dellasta incontrando tante difficoltà (uno su tutti, Will Clyburn) o chi addirittura sta guardando i compagni giocare (Rayjon Tucker) dopo averto fino a pochi mesi fa con un’altra maglia. Depressione e musi lunghi servono pochissimo. Occorre, al contrario, restare sempre concentrati e approfittare di ogni più piccola occasione. E’ quella che ha preso al volo Nicola, che era arrivato a Bologna sapendo di avere tanti giocatori (importanti) davanti. Non s’è pianto addosso, l’ex bresciano e, al contrario, ha preso con entusiasmo la convocazione in Nazionale. Questo gli ha impedito di essere a disposizione di Banchi, con i compagni, nel match di Eurolega con il Fenerbahce.