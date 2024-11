Lanazione.it - Un giardino per Piperno. Pistoia celebra il dottore

, 24 novembre 2024 – Nella mattinata di ieri si è tenuta l’intitolazione delpubblico situato accanto all’Istituto “Fedi-Fermi”, in Viale Adua, al dottor Giancarlo, una delle figure più importanti delladella seconda metà del novecento.è stato medico e radiologo, ma soprattutto fondatore della sezione pistoiese della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. La proposta di intitolare a lui unè arrivata a distanza di sette anni dalla morte da parte di Legambiente, che ha fortemente voluto la valorizzazione del terreno adiacente all’istituto. Ilconta circa cento specie arboree messe a dimora grazie al progetto “Life Terra”, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma Life e promosso da Legambiente nell’ambito della più ampia iniziativa “Music for the Planet”, alla quale ha aderito anche la Provincia di